Calciomercato Milan – Nuovo summit per De Ketelaere | intesa vicina

Pubblicità

DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - Gazzetta_it : De Ketelaere verso il #Milan. E l'agente è in Italia - ilmaschioalphre : Il #Milan è sempre più vicino a #Deketelaere, intanto spunta il retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri - cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del giorno: entra nel vivo il mercato del #Milan, primo colpo #Toro. E il #Monza… -

...primo Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più caldi in questa primissima parte del. ... Ilcampione d'Italia non nasconde il suo apprezzamento per Zaniolo e ne vorrebbe fare un punto ...1 Ilsegue Marco Asensio , il Real Madrid alza l'asticella: per l'attaccante spagnolo, riferisce Defensa Central , servono tra i 35 e i 40 milioni di euro .Tra Milan e Leeds oggi vince il Milan, poi però bisognerà capire se vengono fuori altri club'. Il Milan questo già lo sapeva e anche qui bisognerà capire come far tornare conti e formule Perché gioche ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...