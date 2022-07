Calciomercato Milan – Ecco il piano dei rossoneri per De Ketelaere (Di giovedì 7 luglio 2022) Charles De Ketelaere è un obiettivo dichiarato del Milan per questo Calciomercato estivo. Le mosse dei dirigenti rossoneri sul talento belga Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Charles Deè un obiettivo dichiarato delper questoestivo. Le mosse dei dirigentisul talento belga

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - ilmedvedeviano : La nostra tifoseria è diventata esattamente ciò che ha criticato e deriso per anni: -Accusa l'arbitro per le sconfi… - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare -