CALCIOMERCATO MILAN – Diallo l’obiettivo in difesa | le ultime News

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - CalcioOggi : Calciomercato Milan, le news di oggi e la presentazione Origi - Sky Sport - sportli26181512 : SportMediaset - Milan, è ancora viva la pista Renato Sanches. Il PSG deve fare delle cessioni prima di fare nuovi i… -

, Origi: 'Lukaku un grande, sarà bello giocarci contro' Visite mediche finite per OrigiPoi Origi racconta anche la trattativa e i motivi della scelta in direzione: 'Abbiamo avuto dei ...Skriniar atteso domenica: il mercato dei difensoriSkriniar, uno dei nomi più chiacchierati ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiTutti gli acquisti ufficiali in Serie ...L'attaccante belga: "Questo club ha una eredità molto importante che si tramanda di generazione in generazione. Io come amante del calcio non ...Origi si è presentato in conferenza: dalla scelta che lo ha portato al Milan, al duello con Lukaku, fino al paragone con un vecchio attaccante belga ...