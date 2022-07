Calciomercato Juventus: Bayern pronto alla maxi offerta per De Ligt (Di giovedì 7 luglio 2022) . Si attende la proposta ufficiale Si scalda la trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per il trasferimento di Matthijs De Ligt. Secondo Romeo Agresti di goal.com, ci sarebbero stati nuovi contatti tra i due club. Si ragiona su una base di 75 milioni più 10-15 di bonus, con una possibile offerta ufficiale alla Juventus in arrivo nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) . Si attende la proposta ufficiale Si scalda la trattativa tra lae ilMonaco per il trasferimento di Matthijs De. Secondo Romeo Agresti di goal.com, ci sarebbero stati nuovi contatti tra i due club. Si ragiona su una base di 75 milioni più 10-15 di bonus, con una possibileufficialein arrivo nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

