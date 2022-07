Calciomercato Inter | l’addio è deciso | affare da 80 milioni

(Di giovedì 7 luglio 2022)eccellente è oramai. Il presidente Zhang chiede circa 80di euro per far partire il suo gioiello. L’di Steven Zhang è al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione. Dopo aver messo a segno quattro colpi (Lukaku, Bellanova, Mkhitaryan e Asllani, ndr), è tempo di far cassa e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SimoneTogna : #Inter: i 60 milioni di plusvalenza dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2023, non alla fine di questo #calciomercato - DiMarzio : . @OfficialUSS1919, in chiusura l'arrivo di #Pirola dall'@Inter - SimoneTogna : Riso ribadisce: “#Gagliardini resta all’#Inter”. #calciomercato - news24_inter : #Pedullà: «#Dybala e #Inter, c’è un aspetto imbarazzante» - Sneijderismo : RT @fcin1908it: Inter, Vidal: “Flamengo opportunità meravigliosa, felice di essere qui” -

Today.it

Il mercato dell'in entrata dipende anche dalla sua partenza, Sanchez però al momento non si muove. E il popolo nerazzurro inizia a stancarsi: "Ci hai stufati".Anche il secondo acquisto era già nell'aria: si tratta di Martin Satriano , attaccante classe 2001 che arriva in prestito secco dall'nell'ambito dell'operazione che ha portato Asllani a Milano. ... Calciomercato Inter, doppio colpo in difesa: le trattative in chiusura Sembrerebbe praticamente tutto pronto per l'arrivo dell'attaccante argentino. La società oltre a Dybala ha pronto un altro acquisto.La nuova Inter che si presenterà in campionato ha ritrovato Lukaku e con lui altri rinforzi di sicura qualità e utilità: Asllani, Bellanova, Mkhitaryan, citati in ordine alfabetico, più il nuovo ...