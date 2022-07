Calciomercato Inter: incontro per Bremer. Il Torino chiede 40 milioni (Di giovedì 7 luglio 2022) per lasciar partire il brasiliano Come riferito da Sky Sport nel pomeriggio c’è stato un incontro tra Piero Ausilio col direttore sportivo del Torino Davide Vagnati e Paolo Busardò, agente di Gleison Bremer. I nerazzurri hanno confermato e formalizzato l’Interesse per il difensore brasiliano. Il Torino, per lasciar partire il classe 1997, chiede almeno 40 milioni di euro. L’Inter ha aperto alla possibilità di inserire una contropartita: il primo nome è quello di Cesare Casadei, che piace ai granata. Per il classe 2003, però, i nerazzurri vorrebbero mantenere una recompra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) per lasciar partire il brasiliano Come riferito da Sky Sport nel pomeriggio c’è stato untra Piero Ausilio col direttore sportivo delDavide Vagnati e Paolo Busardò, agente di Gleison. I nerazzurri hanno confermato e formalizzato l’esse per il difensore brasiliano. Il, per lasciar partire il classe 1997,almeno 40di euro. L’ha aperto alla possibilità di inserire una contropartita: il primo nome è quello di Cesare Casadei, che piace ai granata. Per il classe 2003, però, i nerazzurri vorrebbero mantenere una recompra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

