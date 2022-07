Calciomercato, Cristiano Ronaldo è in vendita: affare per le italiane? (Di giovedì 7 luglio 2022) I malumori erano già nell’aria da qualche giorno, ma le conferme in arrivo dall’Inghilterra non sembrano lasciare più dubbi. Il Manchester United avrebbe ufficialmente, o quasi, inserito Cristiano Ronaldo nella lista dei partenti di questo Calciomercato estivo. Una mossa resasi necessaria, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, dalla volontà ferrea del giocatore di lasciare i Red Devils per approdare ad un club qualificatosi alla prossima Champions League. Ma quale sarà la squadra pronta ad accontentare CR7 e ingaggiare il 37enne fuoriclasse portoghese? Indiscrezioni inseriscono anche l’Italia tra le possibili nuova destinazioni per l’attaccante tornato a Manchester appena un anno fa. Tralasciando la suggestione Roma, mai davvero interessata al giocatore, sarebbe il Napoli la squadra più appetibile per l’acquisto di ... Leggi su zon (Di giovedì 7 luglio 2022) I malumori erano già nell’aria da qualche giorno, ma le conferme in arrivo dall’Inghilterra non sembrano lasciare più dubbi. Il Manchester United avrebbe ufficialmente, o quasi, inseritonella lista dei partenti di questoestivo. Una mossa resasi necessaria, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, dalla volontà ferrea del giocatore di lasciare i Red Devils per approdare ad un club qualificatosi alla prossima Champions League. Ma quale sarà la squadra pronta ad accontentare CR7 e ingaggiare il 37enne fuoriclasse portoghese? Indiscrezioni inseriscono anche l’Italia tra le possibili nuova destinazioni per l’attaccante tornato a Manchester appena un anno fa. Tralasciando la suggestione Roma, mai davvero interessata al giocatore, sarebbe il Napoli la squadra più appetibile per l’acquisto di ...

calciomercato_m : MERCATO - Comunicato del Manchester United: 'Cristiano Ronaldo non è in vendita' - RedaFree_it : ?#CristianoRonaldo sta diventando un caso ?? il fuoriclasse non riesce a trovare una squadra. #Ronaldo #CR7… - calciomercatoit : ??#Ronaldo può partire: il #ManUnited chiede circa 15 milioni, il #Chelsea continua a pensarci?? - FabioCaravello : Il #Chelsea starebbe preparando un'offerta di circa 14 milioni per Cristiano #Ronaldo. Il Manchester United sarebb… - egitto86 : RT @SN4IFUN: ?? Sognare non costa nulla, ma la notizia è di quelle che scaldano l'animo dei tifosi molto più di quanto fa il sole in queste… -