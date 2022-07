Calcio | Roma | Felix rinnova | Zaniolo tramite l’agente vede la Juve

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 luglio 2022) Movimenti in attacco, non vere e proprie scosse di ‘terremoto’ di mercato, ma pur sempre spunti di riflessione in chiare. Partiamo da un dato ufficiale, proprio nel settore offensivo. Il giovanehato il suo contratto fino al 2026: “Sono orgoglioso”, ha detto, postando con una foto emblematica sul suo accordo col club di Trigoria., rinnovo di, possibile un prestito per lui Il telentuoso ex primavera capitolino, esploso a cavallo di metà stagione scorsa con alcuni goal anche determinanti per la stagione della, ha poi avuto una (logica) frenata dovuta all’età, ma pare goda della fiducia di Mou e del club. Non è escluso che il rinnovo sia propedeutico ad un passaggio ad un altra squadra, magari in prestito, nella logica classica del farsi le ossa. In caso ...