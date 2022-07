Calcio: Manchester United, 'CR7 ha ancora un anno di contratto e non è in vendita' (Di giovedì 7 luglio 2022) Manchester, 7 lug. - (Adnkronos) - "Nonostante alcune notizie riportate, non c'è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita". Così il Manchester United, in una nota inviata a Sky Sport Uk, spegne le voci di mercato circa una possibile cessione di CR7. Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022), 7 lug. - (Adnkronos) - "Nonostante alcune notizie riportate, non c'è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altrodie non è in". Così il, in una nota inviata a Sky Sport Uk, spegne le voci di mercato circa una possibile cessione di CR7.

