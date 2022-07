Calcio: Lazio, preso Casale dal Verona, domani le visite mediche (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - La Lazio è pronta ad accogliere il suo nuovo rinforzo in difesa: Nicolò Casale che arriva dal Verona. Il 24enne veneto è atteso in città nella serata di oggi, mentre domani si sottoporrà alle visite mediche di rito alla clinica 'Paideia' di Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Laè pronta ad accogliere il suo nuovo rinforzo in difesa: Nicolòche arriva dal. Il 24enne veneto è atteso in città nella serata di oggi, mentresi sottoporrà alledi rito alla clinica 'Paideia' di Roma.

