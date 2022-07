Calcio, la partita finisce 95-0: tutti sconvolti, cosa si nasconde dietro a questa follia (Di giovedì 7 luglio 2022) Un totale di 187 gol messi assegno in 180' di gioco. La clamorosa combine calcistica è avvenuta in Sierra Leone: due match per la promozione in prima divisione, infatti, sono terminati rispettivamente 91-1 e 95-0. Le sfide sono quelle di Gulf FC-Koquima Lebanon, e, in contemporanea, Kahunla Rangers-Lumbebu United. E se al 45' il risultato sul primo campo era di 7-1 e sul secondo solo 2-0, nei secondo 45' è successo di tutto. All'ultima giornata di campionato, Gulf FC e Kahunla Rangers erano appaiate a pari merito al secondo posto della classifica del campionato orientale Super10 (equivalente alla nostra Serie B) e la differenza reti era il requisito fondamentale per staccare il pass per la Sierra Leone Premier League. Nella ripresa, così, la musica è cambiata per entrambe. La Federazione ha aperto un'inchiesta I Rangers, infatti, hanno iniziato a segnare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Un totale di 187 gol messi assegno in 180' di gioco. La clamorosa combine calcistica è avvenuta in Sierra Leone: due match per la promozione in prima divisione, infatti, sono terminati rispettivamente 91-1 e 95-0. Le sfide sono quelle di Gulf FC-Koquima Lebanon, e, in contemporanea, Kahunla Rangers-Lumbebu United. E se al 45' il risultato sul primo campo era di 7-1 e sul secondo solo 2-0, nei secondo 45' è successo di tutto. All'ultima giornata di campionato, Gulf FC e Kahunla Rangers erano appaiate a pari merito al secondo posto della classifica del campionato orientale Super10 (equivalente alla nostra Serie B) e la differenza reti era il requisito fondamentale per staccare il pass per la Sierra Leone Premier League. Nella ripresa, così, la musica è cambiata per entrambe. La Federazione ha aperto un'inchiesta I Rangers, infatti, hanno iniziato a segnare a ...

