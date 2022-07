Calcio: Figc apre Casa Azzurri, punto di incontro per tifosi e partner che seguiranno Italia a Euro 2022 (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Per la prima volta in occasione di una Fase Finale di un Torneo femminile, la Figc apre le porte di “Casa Azzurri”, la Casa dei tifosi Azzurri e dei partner delle Nazionali, per l'Europeo Femminile in Inghilterra. In occasione delle tre gare previste nel girone, con la Francia il 10 Luglio, con l'Islanda il 14 e con il Belgio il 18, appuntamento a “Casa Azzurri Inghilterra”, a Manchester, presso il “The Anthologist” a St. Peter's Square, una location in pieno centro della città, dove le Azzurre giocheranno la seconda e la terza gara del torneo (all'Academy Manchester City Stadium). A conferma dell'interesse sempre più crescente da parte dei Media, delle aziende e dei ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Per la prima volta in occasione di una Fase Finale di un Torneo femminile, lale porte di “”, ladeie deidelle Nazionali, per l'peo Femminile in Inghilterra. In occasione delle tre gare previste nel girone, con la Francia il 10 Luglio, con l'Islanda il 14 e con il Belgio il 18, appuntamento a “Inghilterra”, a Manchester, presso il “The Anthologist” a St. Peter's Square, una location in pieno centro della città, dove le Azzurre giocheranno la seconda e la terza gara del torneo (all'Academy Manchester City Stadium). A conferma dell'interesse sempre più crescente da parte dei Media, delle aziende e dei ...

Pubblicità

AzzurreFIGC : ?????????????? ????????????????, ???????? ???? ?????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ???????????? ?? #RAI con le #Azzurre: la docuserie in onda il 9 luglio… - assocalciatori : ???? “Azzurro shocking”, come le donne si sono riprese il calcio. ?? Un documentario RAI in prima visione assoluta su… - GrSociale : ?????? ?????????? ?? Nasce la Carta sulla sostenibilità ambientale del calcio @ScuolaSantAnna @FIGC - karda70 : RT @LegaDilettanti: Aggiornamenti sul protocollo sanitario per la prossima stagione. #IlCuoreDelCalcio #CalcioDilettanti #Covid https://t.… - annarita_darchi : RT @assocalciatori: ???? “Azzurro shocking”, come le donne si sono riprese il calcio. ?? Un documentario RAI in prima visione assoluta su Rai… -