Calcio femminile, Milena Bertolini: “Le ragazze sono cariche e spensierate, daremo il massimo per gli italiani” (Di giovedì 7 luglio 2022) Si avvicina ad ampi passi l’esordio dell’Italia ai Campionati Europei 2022 di Calcio femminile in corso di svolgimento in Inghilterra. Le Azzurre, infatti, giocheranno il loro primo match nella serata di domenica 10 luglio alle ore 21.00 italiane (le ore 20.00 locali) contro la temibile Francia. Al New York Stadium di Rotherham si inizierà a fare sul serio, in un Gruppo D che vedrà impegnate anche Belgio e Islanda. Com’è ben noto la sfida alle transalpine non sarà semplice, ma la CT della nostra nazionale, Milena Bartolini, ha le idee chiare in vista dell’esordio nella manifestazione continentale. “C’è entusiasmo, gioia e la giusta dose di spensieratezza – le sue parole rilasciate in conferenza stampa – partecipiamo a una competizione bellissima, le ragazze hanno voglia di giocare e di confrontarsi con ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Si avvicina ad ampi passi l’esordio dell’Italia ai Campionati Europei 2022 diin corso di svolgimento in Inghilterra. Le Azzurre, infatti, giocheranno il loro primo match nella serata di domenica 10 luglio alle ore 21.00 italiane (le ore 20.00 locali) contro la temibile Francia. Al New York Stadium di Rotherham si inizierà a fare sul serio, in un Gruppo D che vedrà impegnate anche Belgio e Islanda. Com’è ben noto la sfida alle transalpine non sarà semplice, ma la CT della nostra nazionale,Bartolini, ha le idee chiare in vista dell’esordio nella manifestazione continentale. “C’è entusiasmo, gioia e la giusta dose dizza – le sue parole rilasciate in conferenza stampa – partecipiamo a una competizione bellissima, lehanno voglia di giocare e di confrontarsi con ...

