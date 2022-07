Calcio femminile, Europei 2022: Norvegia-Irlanda del Nord 4-1. Tutto facile per le scandinave nel match d’esordio (Di giovedì 7 luglio 2022) La Norvegia risponde all’Inghilterra e, nella serata odierna, supera con il punteggio di 4-1 l’Irlanda del Nord, nel secondo incontro del Gruppo A dei Campionati Europei di Calcio femminile 2022. Al St Mary’s Stadium di Southampton le scandinave non hanno lasciato scampo alle rivali, in una partita che, sostanzialmente, non ha avuto storia. Il divario tecnico in campo era ampio, come previsto, e le ragazze del CT Martin Sjogren lo hanno messo in mostra sin dall’avvio. La Norvegia è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Pettersen tra i pali, quindi difesa composta da Sonstevold, Mjelde, Thorisdottir e Blakstad, quindi Leonhardsen-Maanum e Engen in mediana, con Elkeland, Hansen e Reiten a sostegno di Hegerberg. L’Irlanda del ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Larisponde all’Inghilterra e, nella serata odierna, supera con il punteggio di 4-1 l’del, nel secondo incontro del Gruppo A dei Campionatidi. Al St Mary’s Stadium di Southampton lenon hanno lasciato scampo alle rivali, in una partita che, sostanzialmente, non ha avuto storia. Il divario tecnico in campo era ampio, come previsto, e le ragazze del CT Martin Sjogren lo hanno messo in mostra sin dall’avvio. Laè scesa in campo con il 4-2-3-1 con Pettersen tra i pali, quindi difesa composta da Sonstevold, Mjelde, Thorisdottir e Blakstad, quindi Leonhardsen-Maanum e Engen in mediana, con Elkeland, Hansen e Reiten a sostegno di Hegerberg. L’del ...

