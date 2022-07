Calcio: Empoli. Zanetti nuovo allenatore 'Guiderò con cuore e passione' (Di giovedì 7 luglio 2022) "Sono passati praticamente vent'anni ed è un onore essere qui di nuovo". Empoli - "Sono passati praticamente vent'anni ed è un onore essere qui di nuovo. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi. Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Sono passati praticamente vent'anni ed è un onore essere qui di".- "Sono passati praticamente vent'anni ed è un onore essere qui di. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi.

Pubblicità

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Accardi solo azzurro: “La mia priorità era Empoli” #empolifc - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Corsi presenta Zanetti: “Ha i contenuti giusti per darci una mano” #empolifc - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Benvenuto Zanetti: “Ho scelto Empoli in un minuto” #empolifc - sportli26181512 : #Torino, ufficiale #Radonjic dal Marsiglia: i dettagli: L'esterno d'attacco serbo ha già avuto esperienze in Italia… - ItalianSerieA : New post: Serie A: Bologna FC – Empoli FC Biglietti, Domenica, 18 Settembre 2022. Stadio Renato Dall’Ara, Bologna… -