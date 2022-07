(Di giovedì 7 luglio 2022) Si riparte dai test Covid (finora tutti negativi), e dai test fisici sul tapis roulant, ma a tenere banco e’ il mercato. Passaggi obbligati per ilche si avvicina alla ripresa ufficiale della stagionesera con l’-Folgarida, la localita’ del Trentino che ospita il ritiro degli uomini di Spalletti fino al 19 luglio. Dopo i due nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera arrivati ieri, oggi e’ la volta dei volti noti sui quali Spalletti fa affidamento gia’ da un anno e cioe’ Lozano, Fabian Ruiz e Di Lorenzo. Il dottore Canonico ha sottoposto i giocatori ai test medici, fisici e cardiopolmonari con il supporto del dottor Pezzella, e poi ha mandato i giocatori in campo per una prima seduta atletica, utile a riattivare i muscoli dopo le vacanze. Muscoli e testa che dapartono ...

Gazzetta_it : Di Maria, inizia l'avventura Juve: oggi lo sbarco a Torino, domani le visite - Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : Juve, riapre la Continassa: domani Chiesa e i giovani, dal 10 i nazionali

Calcio, domani il Napoli a Dimaro. In arrivo anche Koulibaly, la Juve lo vuole: Ma 40 milioni sono troppi - Ildenaro.it Si riparte dai test Covid (finora tutti negativi), e dai test fisici sul tapis roulant, ma a tenere banco e' il mercato. Passaggi obbligati per il Napoli che si avvicina alla ripresa ufficiale della s ...