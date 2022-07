Calcio: conto alla rovescia per l'esordio europeo delle azzurre, Bertolini 'c'è grande entusiasmo' (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - L'europeo Femminile ha preso il via ieri sera con la cerimonia di apertura che ha illuminato l'Old Trafford e preceduto la vittoria di misura delle padrone di casa dell'Inghilterra sull'Austria. Al ‘Teatro dei sogni' di Manchester si è quindi aperta ufficialmente la tredicesima edizione del torneo, che domenica alle 21 italiane a Rotherham (diretta tv su Rai 1 e Sky Sport) vedrà debuttare le azzurre, attese subito dalla difficile sfida con la Francia, l'avversario più ostico del Gruppo D che vede ai nastri di partenza anche Islanda e Belgio. Un esordio complicato che non spaventa, anzi motiva ancora di più il gruppo di Milena Bertolini, pronto a far innamorare ancora l'Italia, proprio come fece nel 2019 in occasione della straordinaria cavalcata mondiale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - L'Femminile ha preso il via ieri sera con la cerimonia di apertura che ha illuminato l'Old Trafford e preceduto la vittoria di misurapadrone di casa dell'Inghilterra sull'Austria. Al ‘Teatro dei sogni' di Manchester si è quindi aperta ufficialmente la tredicesima edizione del torneo, che domenica alle 21 italiane a Rotherham (diretta tv su Rai 1 e Sky Sport) vedrà debuttare le, attese subito ddifficile sfida con la Francia, l'avversario più ostico del Gruppo D che vede ai nastri di partenza anche Islanda e Belgio. Uncomplicato che non spaventa, anzi motiva ancora di più il gruppo di Milena, pronto a far innamorare ancora l'Italia, proprio come fece nel 2019 in occasione della straordinaria cavalcata mondiale ...

