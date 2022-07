Calcio: Chelsea, in arrivo Sterling dal Manchester City (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Raheem Sterling è a un passo dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'attaccante si sarebbe accordato con il club londinese e il suo trasferimento dal Manchester City sarebbe imminente. Del resto, il giocatore inglese, in scadenza col City il 30 giugno 2023, è in cima agli obiettivi di Thomas Tuchel dopo la partenza di Romelu Lukaku: l'allenatore del Chelsea avrebbe parlato con Sterling, convincendolo ad abbracciare il nuovo progetto. Anche Pep Guardiola è sempre stato chiaro: "Non trattengo giocatori infelici", ha detto in passato. L'attaccante della nazionale inglese si trasferirebbe al Chelsea in cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro). Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Raheemè a un passo dal. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'attaccante si sarebbe accordato con il club londinese e il suo trasferimento dalsarebbe imminente. Del resto, il giocatore inglese, in scadenza colil 30 giugno 2023, è in cima agli obiettivi di Thomas Tuchel dopo la partenza di Romelu Lukaku: l'allenatore delavrebbe parlato con, convincendolo ad abbracciare il nuovo progetto. Anche Pep Guardiola è sempre stato chiaro: "Non trattengo giocatori infelici", ha detto in passato. L'attaccante della nazionale inglese si trasferirebbe alin cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro).

