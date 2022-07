Cagliari, intesa col Galatasaray per Joao Pedro: cifre e dettagli dell’operazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù avrebbero trovato l’accordo con il Galatasaray per la cessione di Joao Pedro Il futuro di Joao Pedro si sita indirizzando sempre più verso la Turchia. Il Galatasaray ha fatto dei passi avanti nella trattativa per il centravanti del Cagliari e quella di ieri è stata una giornata particolarmente proficua. Da pista a sorpresa, la squadra di Istanbul è diventata la prima interessata all’italo-brasiliano. Come riportato da Alfredo Pedullà, c’è stato un incontro a Milano fra le parti che ha portato a una base di intesa con ilCagliari. La cifra è di 7 milioni di euro più bonus da versare nelle casse dei rossoblù. Per il giocatore è pronto un contratto triennale per un totale di 8 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato: i rossoblù avrebbero trovato l’accordo con ilper la cessione diIl futuro disi sita indirizzando sempre più verso la Turchia. Ilha fatto dei passi avanti nella trattativa per il centravanti dele quella di ieri è stata una giornata particolarmente proficua. Da pista a sorpresa, la squadra di Istanbul è diventata la prima interessata all’italo-brasiliano. Come riportato da Alfredo Pedullà, c’è stato un incontro a Milano fra le parti che ha portato a una base dicon il. La cifra è di 7 milioni di euro più bonus da versare nelle casse dei rossoblù. Per il giocatore è pronto un contratto triennale per un totale di 8 ...

Pubblicità

marcoconterio : ?????? Nuovo incontro tra #Galatasaray e #Cagliari per Joao Pedro. I turchi si stanno avvicinando alle richieste del c… - CagliariNews24 : Joao Pedro Galatasaray, base d’intesa con il Cagliari e il giocatore: le cifre e i dettagli - emre_agaoglu1 : RT @marcoconterio: ?????? Nuovo incontro tra #Galatasaray e #Cagliari per Joao Pedro. I turchi si stanno avvicinando alle richieste del club s… - manavonur38 : RT @marcoconterio: ?????? Nuovo incontro tra #Galatasaray e #Cagliari per Joao Pedro. I turchi si stanno avvicinando alle richieste del club s… - olimmorutan : RT @marcoconterio: ?????? Nuovo incontro tra #Galatasaray e #Cagliari per Joao Pedro. I turchi si stanno avvicinando alle richieste del club s… -