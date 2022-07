Caduta per Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi: ecco come sta (Di giovedì 7 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incidente per Carmen Di Pietro, la showgirl dopo il suo terzo posto all’Isola dei Famosi è costretta a chiedere aiuto: ecco cosa è successo. Non smette di essere uno delle protagoniste del web la showgirl che proprio nelle scorse settimane si è giocata la finale dell’Isola dei Famosi riuscendo a pizzarsi al terzo posto dietro Leggi su youmovies (Di giovedì 7 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incidente perDi, la showgirlil suo terzo posto aldeiè costretta a chiedere aiuto:cosa è successo. Non smette di essere uno delle protagoniste del web la showgirl che proprio nelle scorse settimane si è giocata la finale deldeiriuscendo a pizzarsi al terzo posto dietro

Pubblicità

antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - rulajebreal : La dx xenofoba è contraria allo #IusScholae. Negare la cittadinanza ai bambini che studiano in Italia ???? è da fasci… - Angela3v999 : RT @antoguerrera: Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito per Ucra… - mrdoppiaci : RT @antoguerrera: Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito per Ucra… - Miky3881 : RT @antoguerrera: Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito per Ucra… -