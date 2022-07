(Di giovedì 7 luglio 2022) Brutte notizie per l'attore, che in un'intervista a GQ ha rivelato di soffrire di un graveche impedisce di riconoscere i, persino di amici e ...

Pubblicità

occhio_notizie : Brad Pitt sconvolge i fan: «Non riconosco più i volti delle persone», soffre di un disturbo neurologico. Il raccont… - laregione : Brad Pitt: ‘Non riconosco i volti delle persone’ - gazzettaparma : Brad Pitt confessa: 'Non riconosco i volti delle persone' - andreastoolbox : Brad Pitt choc: «Non riconosco più i volti delle persone». Soffre di un disturbo neurologico - Paula_Dorepa : RT @SonyPicturesIT: 350 km/h. 11 sconosciuti. 1 missione. #BulletTrain, un thriller d'azione folle e divertente dal regista di Deadpool 2,… -

Brutte notizie per l'attore, che in un'intervista a GQ ha rivelato di soffrire di un grave disturbo neurologico che impedisce di riconoscere i volti delle persone, persino di amici e parenti. La star di Hollywood ...ha rivelato di soffrire di un grave disturbo neurologico che impedisce di riconoscere i volti delle persone, persino di amici e parenti. In un'intervista a GQ la star di Hollywood sostiene ...Brutte notizie per l'attore Brad Pitt, che in un'intervista a GQ ha rivelato di soffrire di un grave disturbo neurologico che impedisce di riconoscere i volti delle persone, ...La star di Hollywood, che soffrirebbe di un grave disturbo neurologico (chiamato prosopagnosia), lo ha dichiarato in un’intervista ...