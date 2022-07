' Boris Johnson si dimetterà oggi' | l' annuncio della Bbc Ma resterà premier fino all' autunno

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ilha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni, secondo le anticipazioni dei media britannici. La Bbc precisa che un nuovo primo ministro dovrebbe entrare in ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - you_trend : ?? #BREAKING Boris #Johnson si dimetterà oggi da leader dei Conservatori. Rimarrà comunque a Downing Street fino all… - classcnbc : +++BREAKING: Il primo ministro inglese, Boris #Johnson, si dimetterà+++ Lo riporta SkyNews. - maurovanetti : Me l'ero legata al dito con Boris Johnson da quell'unica volta che ho votato da straniero (elezioni di Londra 2008)… - P_M_1960 : Da alcune anticipazioni dei media britannici Boris Johnson dopo gli scandali inerenti ai festini durante il lokdown… -

ha accettato di dimettersi, ma vuole rimanere primo ministro fino a quando il nuovo leader Tory non sarà eletto. Cioè il prossimo autunno. Mentre si allungava il lungo elenco di ...Si apre ora la corsa alla successione: l'obiettivo è avere un nuovo leader per la conferenza dei Tory in autunnoha deciso di dimettersi, dicono i media inglesi. Il premier inglese ...Il primo ministro britannico Boris Johnson ha accettato di dimettersi e lo farà oggi. Lo rende noto la Bbc sottolineando che Johnson ha ...Il premier britannico Boris Johnson ha acconsentito a dimettersi oggi, ponendo fine a una crisi politica senza precedenti, dopo le dimissioni di oltre 50 ...