Boris Johnson si dimette: «Serve nuovo leader, ma resto orgoglioso del mio governo». La telefonata alla Regina. Lo sfottò di Medvedev (Di giovedì 7 luglio 2022) Una resa obtorto collo, concessa solo «kicking and screaming» come si dice in inglese: scalciando e strillando. E per di più con la pretesa di una percorso di dimissioni a tappe... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 luglio 2022) Una resa obtorto collo, concessa solo «kicking and screaming» come si dice in inglese: scalciando e strillando. E per di più con la pretesa di una percorso di dimissioni a tappe...

