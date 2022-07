Boris Johnson si dimette | Gran Bretagna nel caos | chi sarà il nuovo premier Clamoroso

(Di giovedì 7 luglio 2022) Perè game over. Ilbritannico si: pressato da una valanga di dimissioni e sulla graticola da mesi, per una serie di scandali (dal partygate a quello Pincher) ma anche con un Paese immerso in una crisi economica pesante, ha capito che non può restare a Downing Street. Lascia quindi la guida del Partito Tory e resteràfino a quanto i conservatori non avranno scelto un successore. Ilavrebbe preso la decisione dirsi stamane intorno alle 9.30, dopo aver parlato con Sir Graham Brady, il presidente del potente 1922 Committee, l'organismo di vertice del partito Tory, che ormai gli è fortemente alieno. BoJo ha cercato di resistere fino all'ultimo, ma quando stamane anche i più stretti collaboratori, compreso ...

ha accettato di dimettersi nel corso della giornata di oggi, 7 luglio. Lo rivela la Bbc . Il nuovo primo ministro, precisa l'emittente, dovrebbe entrare in carica in autunno. L'accordo ...Regno Unito, governo in frantumi. Bbc: 'via in autunno' Esteri Primo Piano Regno Unito, governo in frantumi. Bbc: 'via in autunno' Di Eugenio Palazzini - 7 Luglio 2022 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Il Ftse100 rallenta il passo a Londra ma resta in rialzo, dopo che i media britannici hanno annunciato l'intenzione del premier Boris Johnson di dimet ...La fiducia risicata dello scorso 6 giugno, quando Boris Johnson aveva convinto solo 211 su 359 Tory, aveva lanciato un segnale chiaro, nonostante il suo ottimismo: la sua poltrona di leader ...