Boris Johnson sempre più solo accetta di dimettersi dalla guida dei Tory ma resta primo ministro fino in autunno. Nelle ultime ore 54 ministri hanno lasciato il governo Boris Johnson, sotto fortissima pressione, accetta di dimettersi dalla guida dei Tory dopo aver resistito caparbiamente alle pressioni mentre, intorno a lui, piovevano le dimissioni dei suoi ministri che continuano, uno dopo l'altro, a lasciare il governo. Ma, ha detto la Bbc, continuerà a servire come primo ministro fino all'autunno per consentire di trovare una nuova leadership. Boris Johnson si è detto pronto a dimettersi subito, oggi, dalla carica di leader dei Tory e in autunno, o meglio a ottobre, da quella di premier, ha precisato la Bbc.

