Boris Johnson lascia la guida dei Tory: “Orgoglioso dei risultati del governo nel portare a termine la Brexit” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Sono immensamente Orgoglioso dei risultati di questo governo nel portare a termine la Brexit“, “nel far superare a questo paese la pandemia, nell’ottenere il lancio del vaccino più veloce in Europa, l’uscita più veloce dal lockdown e negli ultimi mesi nel guidare l’Occidente nella resistenza all’aggressione di Putin all’Ucraina”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson annunciando le dimissioni dalla guida dei Tory davanti al numero 10 di Downing Street. Il primo ministro resterà però in carica “fino al prossimo autunno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Sono immensamentedeidi questonella“, “nel far superare a questo paese la pandemia, nell’ottenere il lancio del vaccino più veloce in Europa, l’uscita più veloce dal lockdown e negli ultimi mesi nelre l’Occidente nella resistenza all’aggressione di Putin all’Ucraina”. Lo ha detto il premier britannicoannunciando le dimissioni dalladeidavanti al numero 10 di Downing Street. Il primo ministro resterà però in carica “fino al prossimo autunno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - ComixArchive1 : A Libero Quotidiano (foglio di regime) non è piaciuta la fine di #BorisJohnson e così schiumano rabbia contro… - GPTurchi : RT @Ilconservator: “Putin sta crollando” Poi — Boris Johnson si dimette — In Olanda guerra civile — Negli States anarchia tota… -