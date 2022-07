Boris Johnson getta la spugna: “Lascio il lavoro più bello del mondo” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito conservatore e dalla guida del Governo britannico. Ma non subito: resterà premier fino a quando non ci sarà un suo successore, presumibilmente in autunno. “Sono triste a dover lasciare il lavoro più bello del mondo” ha detto Johnson nel suo breve discorso davanti al numero 10 di Downing Street, sede del Primo Ministro a Londra. BoJo ha rivendicato quelli che ritiene i propri meriti. Dalla Brexit alla realizzazione del più rapido programma di vaccinazione anti Covid in Europa. Non solo, ha sottolineato il suo ruolo di leadership nel sostegno all’Ucraina. Per lui è “eccentrica” la decisione di cambiare premier in questo momento. Johnson ha ricordato di aver ottenuto la più ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Primo Ministro inglese,, ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito conservatore e dalla guida del Governo britannico. Ma non subito: resterà premier fino a quando non ci sarà un suo successore, presumibilmente in autunno. “Sono triste a dover lasciare ilpiùdel” ha dettonel suo breve discorso davanti al numero 10 di Downing Street, sede del Primo Ministro a Londra. BoJo ha rivendicato quelli che ritiene i propri meriti. Dalla Brexit alla realizzazione del più rapido programma di vaccinazione anti Covid in Europa. Non solo, ha sottolineato il suo ruolo di leadership nel sostegno all’Ucraina. Per lui è “eccentrica” la decisione di cambiare premier in questo momento.ha ricordato di aver ottenuto la più ...

