Boris Johnson costretto alle dimissioni | “Non avrei voluto” | la resa è ufficiale

Pubblicità

"Lascio ma non avrei voluto farlo". Così si è espressoannunciando le sue dimissioni da leader Tory. Per ora resterà al governo (e oggi ha nominato un nuovo esecutivo per la transizione politica), fino a quando il partito conservatore (Tory) ...- - > L'ex rifugiato politico Nadhim Zahawi potrebbe sostituire- Ansa . Sarà un indiano, un pakistano o un curdo, un ex migrante o ex rifugiato politico, il successore di, dimissionario dalla carica di guida dei Tories Se così fosse ...(Adnkronos) - "Sei un eroe, tutti ti amano". Così Boris Johnson ha concluso la telefonata con il Volodymyr Zelensky durante la quale ha ribadito che "il Regno Unito continuerà a fornire aiuto vitale ...Sebbene i mercati azionari del Regno Unito non avessero finora reagito alle vicissitudini politiche di Downing Street, l’indice Ftse 100 della Borsa di Londra è cresciuto di oltre l’1% nelle contratta ...