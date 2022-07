Bonus 200 euro, accolto Ordine del giorno di IPF per riconoscerlo ai precari (Di giovedì 7 luglio 2022) “Il governo ha accolto un nostro Ordine del giorno che valuta l’opportunità di riconoscere l’indennità una tantum a un’importante componente del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Si tratta di precari con contratti scaduti a giugno del 2022 che non hanno percepito l’indennità di disoccupazione nel mese in questione e non percepiranno lo stipendio a luglio. In base alle attuali norme, esclusi dunque dalla platea dei beneficiari”: così Margherita Del Sesto e Vittoria Casa, deputate del gruppo Insieme per il Futuro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) “Il governo haun nostrodelche valuta l’opportunità di riconoscere l’indennità una tantum a un’importante componente del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Si tratta dicon contratti scaduti a giugno del 2022 che non hanno percepito l’indennità di disoccupazione nel mese in questione e non percepiranno lo stipendio a luglio. In base alle attuali norme, esclusi dunque dalla platea dei beneficiari”: così Margherita Del Sesto e Vittoria Casa, deputate del gruppo Insieme per il Futuro. L'articolo .

