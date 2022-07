Birra | settore sta tornando a crescere | bene produzione consumi ed export

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Il 2021 dellain Italia si presenta come un anno di luci e ombre. Il compartorio italiano, infatti, stacon risultati positivi sul fronte della, deie dell'che si riavvicinano, e in alcuni casi superano, i livelli del 2019. Questa ripresa deve però fare i conti con il peso dei rincari di materie prime e dei costi energetici che hanno iniziato il loro percorso di aumento proprio nell'estate del 2021. E' quanto emerso oggi durante la conferenza stampa organizzata a Roma da Asso, l'associazione più rappresentativa del compartorio italiano per presentare l'Annual report. Ladinel 2021 ...

... grandi, medi e piccoli birrifici, dal campo alla tavola, dalle materie prime al settore alberghiero e della ristorazione, fino alla distribuzione. La birra è l'unica bevanda da pasto gravata da ...
Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Anche nell'anno in corso la birra in Italia sta riuscendo a mettere a segno risultati positivi, soprattutto ...
Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2021, AssoBirra ha lavorato al fianco delle istituzioni insieme alle altre associazioni del comparto per ...