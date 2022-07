Bimbo morto a Sharm el Sheikh, l'appello della madre: 'Aiutateci a rientrare a casa' (Di giovedì 7 luglio 2022) Rosalia Manosperti, la mamma del piccolo Andrea, il Bimbo di 6 anni morto a Sharm el Sheik dopo un malore dovuto a una sospetta intossicazione alimentare ha inviato un appello alle autorità italiane ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022) Rosalia Manosperti, la mamma del piccolo Andrea, ildi 6 anniel Sheik dopo un malore dovuto a una sospetta intossicazione alimentare ha inviato unalle autorità italiane ...

