Bimbo italiano morto a Sharm, "la sua famiglia...": cosa non torna nella ricostruzione (Di giovedì 7 luglio 2022) Tragedia a Sharm el-Sheik, dove una coppia palermitana stava trascorrendo le vacanze in un resort di lusso, a cinque stelle. Antonio e Rosalia avevano prenotato per due settimane, mai avrebbero immaginato che un viaggio da sogno si sarebbe trasformato nel peggiore degli incubi: il figlio Andrea, di sei anni, è morto nel giro di poche ore, probabilmente a causa di un'intossicazione alimentare. La vicenda è tutta da chiarire - infatti la magistratura egiziana ha aperto un'inchiesta - ed è iniziata venerdì scorso, quando il piccolo ha cominciato a star male, accusando dissenteria e vomito. Poi anche i genitori hanno avvertito dolori e nausea, soprattutto il padre, che adesso si trova ricoverato in rianimazione con problemi cardiaci, polmonari e ai reni. La diagnosi della guardia medica vicina al resort è stata di intossicazione alimentare: sono ...

