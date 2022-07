Bimbo anti-Juventino deriso da Mughini e Cruciani | Se non migliora potrà fare solo il parcheggiatore abusivo

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Mughini e #Cruciani hanno commentato un episodio risalente ad un #Napoli-#Juve di due anni fa - Pall_Gonfiato : #Mughini e #Cruciani hanno commentato un episodio risalente ad un #Napoli-#Juve di due anni fa - northernchicken : @Mighi56 @sbonaccini @ale_dibattista Tu sei 'anti-' un po' di cose a caso, ma soprattutto contro l'intelligenza. Ba… - Michael15769612 : haha she is a anti vaxxer bimbo -

Agenzia ANSA

"Io sono intervenuto per difendere quele sono stato invitato a farmi gli affaracci miei. Da qui la mia reazione. Eccessiva, sbagliata. Chiedo scusa se qualcuno si ritiene offeso ma ora non ...Il bambino era uscito con il padre, nel primo giorno di alleggerimento delle misureCovid, per una passeggiata nel parco dove era precipitato nel fosso. Previsto ripristino aree con avvallamenti ... Bufera sul post anti-gay di un pizzaiolo Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Hanno dai 10 ai 14 anni, presentano tosse e difficoltà respiratorie. Benazzi: «Nessuno di loro era stato vaccinato» ...