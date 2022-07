Bellezza e business | Rihanna è la più giovane miliardaria degli Usa

(Di giovedì 7 luglio 2022)ha fondato Fenty Beauty nel 2017. Oggi, grazie al brand di cui possiede il 50%, è la piùUsa (Getty) Il cinema non basta. Spettacolo e musica neanche. Il veroper molte celeb arriva dal mondo beauty. Non è una caso che sempre più star si reinventino imprenditrici in un settore capace di generare milioni di dollari. Lo sa bene, la piùover 40Stati Uniti. A posizionare la popstar in cima alla classifica delle miliardarie self made più ricche d’America è stato Forbes. Secondo il quale, a 34 anni, la cantante avrebbe un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la maggior parte dei suoi guadagni non proviene dal ...

Pubblicità

runaway_vol : @business Lagarde bellezza - BlueStar5959 : @gianni_runco @EnricoLetta La bellezza di questa meraviglia d'Italia si può ammirare anche senza cavalli!!!!! Solo… - amicaxamica : memoria corta? duri d'orecchie? meglio credere all'élite infame (multinaz-sovranazionali) che x 30 denari corrompe… - millionaireit : State leggendo Millionaire di giugno? In questo numero: #madeinItaly #bellezza #Italia #artigianato #design #moda… - NumerINTERi : @Irena67516527 @AleAlfa73 È vero. L'arte unisce tutti in un unico credo: la bellezza. Il calcio è tifo, è business,… -

La Provincia di Como

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio , pubblicato in collaborazione con Google es ESADE... Molto desiderata una giornata di relax in una Spa o in un centro di(63.9%). Seguono ...... la sua ambizione e quella di riuscire a conciliare proprio quelle sonorità con ladella ...della libertà artistica al di là di qualsiasi tentativo di contenimento da parte del "grande"... Dall'abbigliamento all'immobiliare: riparte da zero alla ricerca della bellezza Parrucchiere giovane e motivato, ha realizzato il primo dei suoi sogni professionali in via Mario Pagano 11 a Termoli, aprendo la prima Hair Spa della città adriatica: trattamenti bio, massaggio ayurv ...Quasi trent’anni nella moda e poi la svolta: oggi Jacopo Canclini crea residenze di alto livello. Le operazioni nel centro storico di Como e a Milano Quante volte ci siamo sentiti insoddisfatti del no ...