Beach volley, World Tour 2022 Gstaad. Infortunio per Ranghieri, Nicolai/Cottafava affronteranno Bruno Schmidt/Saymon nei 16mi (Di giovedì 7 luglio 2022) Si è chiuso come peggio non si poteva il derby azzurro che valeva l'accesso ai sedicesimi di finale del torneo Elite di Gstaad in Svizzera. Sul punteggio di 16-9 per Nicolai/Cottafava, Alex Ranghieri, dolorante alla schiena, ha dovuto lasciare il campo e abbandonare il torneo. L'ennesimo Infortunio che blocca lo sfortunato giocatore friulano nel momento clou di una stagione che sembrava poter spiccare il volo dopo un Mondiale di buon livello da parte della coppia allenata da Dionisio Lequaglie. Incassato il successo, Nicolai/Cottafava proseguono il loro torneo e alle 16 affronteranno un avversario tutt'altro che semplice, i brasiliani Saymon/Bruno Schmidt, coppia capace di conquistare i quarti di ...

