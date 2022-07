Beach volley | World Tour 2022 Gastaad Sconfitte Bianchin Scampoli Derby azzurro alle 10

(Di giovedì 7 luglio 2022) Niente miracoli per Margheritae Claudiache si arrendono in due set di fronteex campionesse del mondo, le canadesi Pavan/Melissa e oggi si giocheranno la permanenza nel torneo con le sorelle canadesi Megan e Nicole McNamara nella rivincita dei sedicesimi di finale del Mondiale di Roma che premiò al tie break la coppia azzurra. Contro Pavan/Melissa le italiane si sono arrese piuttosto in fretta nel primo set con il punteggio di 21-14 e poi nel secondo parziale sono riuscite per qualche tratto a giocare alla pari ma si sono arrese con il punteggio di 21-16. La sfida tra le italiane e le canadesi si disputerà oggi13.10, invece, andrà in scena iltra Lupo/Ranghieri e Nicolai/Cottafava con in palio l’accesso ai sedicesimi del torneo maschile. Sfida ...

Pubblicità

alevelotti1 : Prossimamente giocatrice di beach volley - LucaMarcozzi : @zeropregi Il torneo di beach volley con 65.000 spettatori. Certo. @ilfoglio_it e chi sennò? - NotizieAbruzzo : Campionato Italiano Beach Volley, tappa a Montesilvano dall'8 al 10 luglio - NotizieAbruzzo : Campionato Italiano Beach Volley, tappa a Montesilvano dall'8 al 10 luglio - nounivetipls : Oggi mia giornata ideale: palestra beach volley pizza al lago con discutibile quantità di vino e logorroici discors… -

LECCE - Continuano le polemiche sul ferimento dell'atleta con un chiodo nella sabbia di San Cataldo: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e, neanche, capire - attacca Gianpaolo Scorrano, ...LECCE - 'Torneo mondiale dia rischio per mancanza di sicurezza'. A tuonare, dalla sua pagina Facebook, è il consigliere comunale di opposizione Gianpaolo Scorrano che accusa l'amministrazione comunale di non badare ...Niente miracoli per Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che si arrendono in due set di fronte alle ex campionesse del mondo, le canadesi Pavan/Melissa e oggi si giocheranno la permanenza nel torneo ...MONTESILVANO - Si è tenuta oggi nella Sala Consiliare del Comune di Montesilvano la presentazione della tappa Nazionale del Campionato Italiano Perla Nera ...