Basket, la cestista Usa Griner si dichiara colpevole di contrabbando di droga: rischia fino a 10 di carcere in Russia (Di giovedì 7 luglio 2022) La cestista statunitense Brittney Griner si è dichiarata colpevole delle accuse mossegli dal tribunale di Khimki, Russia, che la imputa per detenzione e traffico di stupefacenti. L’atleta era stata arrestata a febbraio, quando, in seguito ad una perquisizione, era stata trovata in possesso di cartucce di vaporizzatori con olio di cannabis all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. L’ammissione di colpevolezza è arrivata ai microfoni della Cnn per mezzo degli stessi avvocati della Griner, che ora rischia fino a 10 anni di carcere proprio in Russia. Provo il suo avvocato Alexander Boykov ha chiesto “una sentenza il più morbida possibile”, specificando come la Griner abbia “apprezzato” la ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Lastatunitense Brittneysi ètadelle accuse mossegli dal tribunale di Khimki,, che la imputa per detenzione e traffico di stupefacenti. L’atleta era stata arrestata a febbraio, quando, in seguito ad una perquisizione, era stata trovata in possesso di cartucce di vaporizzatori con olio di cannabis all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. L’ammissione dizza è arrivata ai microfoni della Cnn per mezzo degli stessi avvocati della, che oraa 10 anni diproprio in. Provo il suo avvocato Alexander Boykov ha chiesto “una sentenza il più morbida possibile”, specificando come laabbia “apprezzato” la ...

sportface2016 : #Basket, la cestista Usa #Griner si dichiara colpevole di contrabbando di #droga: rischia fino a 10 di carcere in… - cn1926it : #Koulibaly scambia la maglia col cestista Ghezala: “Il duro lavoro ripaga sempre” - davistrunz : @LaStampa L’articolo parla di basket, motivo per cui Kyrie Irving dovrebbe essere definito prima come cestista e po… - Luca1190 : Scegliere titolo: - Il basket italiano ci mette un po', ma poi si impara a giocare. - Invecchiamo meglio, con l… - ilfoglio_it : A Mosca va in scena la prima udienza contro la cestista americana Brittney Griner, accusata di traffico di droga. C… -