Baseball | rivelato il programma della World Baseball Classic 2023 | girone di ferro per gli azzurri

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata odierna è stato svelato ilquinta edizione, in calendario tra il 9 e il 21 marzo. Per la prima volta parteciperanno alla competizione ben 20 squadre, al posto che le solite 16, vista l’aggiunta delle compagini che vinceranno i due tornei di qualificazione di settembre. Tra le nazionali protagonisti alla manifestazione, ci sarà anche l’Italia dell’allenatore Mike Piazza. Glisvolgeranno per la prima volta nella storia la fase preliminare in Asia, in Taiwan, affrontando un vero e propriodi. Le avversarie saranno infatti Taiwan, secondo nel ranking mondiale, Cuba, Olanda e unadue vincenti del ...