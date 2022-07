Bambino sente “un odore strano” sullo scuolabus | guarda l’autista e chiama il 911

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 7 luglio 2022) I genitori di Troy Luna gli hanno insegnato a non fidarsi mai degli sconosciuti, ma speravano che il figlio non avrebbe mai dovuto mettere in atto questo consiglio. Invece è successo. Un giorno, quando Troy è salitoper tornare a casa da scuola, ha notato qualcosa di “” sul. Lo spirito di osservazione e coraggio di questodi 10 anni ora sono visti come ciò che ha salvato la vita a lui e agli altri studenti da una situazione potenzialmente fatale. “Untipo di fumo misto a un,” è il modo in cui Troy ha descritto l’che proveniva daldel bus. YouTubeIldella California ha quindi tenuto sotto controllo ...