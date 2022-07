Bagnaia chiede scusa ' Mai bere e poi guidare' - Sport - quotidiano net

Pubblicità

"Mi dispiace molto per quello che è avvenuto " scrive ancora(nella foto) " io sono praticamente astemio ed è stata una grave leggerezza, che non doveva succedere. Mi scuso con tutti e vi ...scusa: 'Ho imparato la lezione' Alle 21:12 di martedì 5 luglioha postato un messaggio sui social per chiedere scusa dell'incidente a Ibiza: 'Ieri sera ero a Ibiza con i miei ..."È stata una grave leggerezza, ma ho imparato la lezione". Pecco Bagnaia si scusa. L’incidente d’auto a Ibiza e poi la positività al test alcolemico: una brutta storia che il pilota Ducati vuole cance ...MotoGP: "Sto imparando ogni fine settimana qualcosa e non mi aspettavo di salire presto sul podio. In realtà prima di Assen mi domandavo dove avrei messo la prima coppa in casa. Pecco lotterà per il m ...