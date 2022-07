Azione | Calenda | ' chi se ne frega cosa si sono detti Sala e Di Maio'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "rappresenta per noi un ottimo sindaco. Ma vorrei capire, forse è l'effetto del long Covid,lo spinge ad apire a Di, che non c'entra niente con questa area, che ha fatto 18 parti in commedia avvelenando il dibattito italiano. Chi se nesi". Lo ha detto Carlopresentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei.