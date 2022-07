Avete mai visto il figlio di Sabrina Salerno? La showgirl è ‘cotta’ di lui | Quanti anni ha e cosa fa (Di giovedì 7 luglio 2022) Sabrina Salerno è senza dubbio una delle showgirl più amate dagli italiani, come si può vedere anche dall’enorme seguito su cui può contare sulle varie piattaforme social. L’attrice e cantante pubblica spesso scatti mozzafiato su Facebook e Instagram, mostrando ancora un fisico da urlo nonostante i 54 anni di età. Foto che ovviamente mandano in visibilio i tantissimi fan, che riempiono sempre di like e complimenti i post di Sabrina Salerno. Se di Sabrina Salerno si conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale, forse qualche particolare della vita privata può ancora sfuggire. Ad esempio, non tutti sanno che la showgirl ha un figlio, Luca Monti, che ha da poco compiuto 18 ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 luglio 2022)è senza dubbio una dellepiù amate dagli italiani, come si può vedere anche dall’enorme seguito su cui può contare sulle varie piattaforme social. L’attrice e cantante pubblica spesso scatti mozzafiato su Facebook e Instagram, mostrando ancora un fisico da urlo nonostante i 54di età. Foto che ovviamente mandano in visibilio i tantissimi fan, che riempiono sempre di like e complimenti i post di. Se disi conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale, forse qualche particolare della vita privata può ancora sfuggire. Ad esempio, non tutti sanno che laha un, Luca Monti, che ha da poco compiuto 18 ...

Pubblicità

_Techetechete : Gli altri la ricordano, ma noi ve la facciamo rivivere e ve la mostriamo come non l’avete mai vista (immagini rare… - OssaniAnna : RT @bravimabasta: @LucioMalan Perché quando siete stati al Governo avete fatto tagli lineari a raffica sulla Sanità e non avete mai combatt… - _Cubciu_ : RT @Troves_1: Il paragone De Ketelaere - Kakà ricorda Tonali - Pirlo, e dimostra che non lo avete mai visto giocare - sof93782977 : RT @TonyMikael8: 4 bambini morti nella regione di Donietsk in soli 2giorni.Che sarà stato mai in 8anni di ininterrotti bombardamenti da par… - Anpolo88 : Avete presente i passatempi ' giochi di parole'? Tipo quando non avete ne un culo ne un cazzo per le mani? Esce… -