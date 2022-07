Atletica | Mattia Furlani incanta agli Europei Under 18 | “L’oro nel lungo era già straordinario | incredibile vincere anche nell’alto”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il settore giovanile dell’italiana si coccola, diciassettenne dall’enorme potenziale e fresco di doppia impresa ai Campionati18 di Gerusalemme. Doponel salto ingrazie ad uno splendido balzo a 8.04 arriva il primo postonel salto in alto con il 2.15 messo a referto nella seconda prova. Mai nessuno era riuscito a laurearsi Campione continentale in ambedue le discipline, risultato che conferma le straordinarie doti dell’azzurro. La giornata di gloria è stata corroborata dargenti nella marcia di Martina Sciannamea e Giuseppe Di Sabato. Queste le parole diraccolte dalla FIDAL: “Un’emozione unica!nel ...

L'oro nel lungo era già qualcosa di straordinario - raccontaFurlani - e vincere ancora è incredibile. È stata una gara difficile, perché ero stanco dal punto di vista muscolare. Ma sono ......volume illustrato dalle fotografie diTonucci e Giovanni Giardina che narra le storie di nove atleti diversamente abili: Giordano Cardellini (tiro con l'arco), Anna Maria Mencoboni (...Il settore giovanile dell'atletica italiana si coccola Mattia Furlani, diciassettenne dall'enorme potenziale e fresco di doppia impresa ai Campionati Europei Under 18 di Gerusalemme. Dopo l'oro nel sa ...Dopo essersi aggiudicato il titolo europeo martedì sera nel salto in lungo con un clamoroso balzo a 8.04, oggi l’azzurro 17enne Mattia Furlani raddoppia la vittoria saltando 2.15 nel salto in alto.