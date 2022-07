Atletica | Mattia Furlani è oro europeo Under 18 sia nel salto in lungo che nell' alto - Sport - Altri Sport

Pubblicità

Eurosport_IT : MATTIA FURLANI D'ORO ?????? L'azzurrino vola con il salto da 8.04m e diventa così il primo italiano U18 a superare i… - Eurosport_IT : BRILLA LA STELLA DI MATTIA FURLANI ? ???? Il 17enne Azzurro ha compiuto un'impresa storica a Gerusalemme, diventando… - FSolibello : RT @atleticaitalia: ?? MATTIA FURLANI CAMPIONE EUROPEO U18 ANCHE NELL'ALTO! ???? seconda medaglia d'oro a Gerusalemme per l'azzurro che vin… - sergiogiusto : RT @Eurosport_IT: BRILLA LA STELLA DI MATTIA FURLANI ? ???? Il 17enne Azzurro ha compiuto un'impresa storica a Gerusalemme, diventando il pr… - Hellass99 : RT @Eurosport_IT: BRILLA LA STELLA DI MATTIA FURLANI ? ???? Il 17enne Azzurro ha compiuto un'impresa storica a Gerusalemme, diventando il pr… -

Furlani (foto Grana/Fidal) Gerusalemme (Israele), 7 luglio 2022 - Una fantastica doppietta perFurlani agli Europei Under 18 dileggera in corso di svolgimento a Gerusalemme. Dopo l'oro ottenuto martedì nel salto in lungo grazie alla misura di 8.04 metri (primo minorenne ...Furlani concede il bis. Dopo la medaglia d'oro nel lungo agli Europei under 18 di Gerusalemme, l'azzurro ha replicato oggi con il trionfo nel salto in alto. Una doppietta sensazionale, in una ...Arriva un altro primo posto agli Europei di Gerusalemme per l'azzurro con il trionfo nel salto in alto, che segue quello di martedì sera ...Fantastica doppietta per l'atleta reatino, che dopo aver vinto la gara di salto in lungo fa altrettanto nell'alto ...