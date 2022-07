Atletica, gli avversari di Marcell Jacobs ai Mondiali: Kerley favorito, Blake rinato, Coleman e Bromell arrembanti (Di giovedì 7 luglio 2022) Marcell Jacobs cercherà il colpaccio ai Mondiali 2022 di Atletica leggera, in programma a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nel corso di questa annata agonistica e si presenterà sui blocchi di partenza con tantissimi punti di domanda, ma con il desiderio di fare saltare il banco e di regalarsi una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo. Quali saranno gli avversari del velocista lombardo? La concorrenza è semplicemente spietata, anche perché nel corso di questa stagione ben 24 uomini sono scesi sotto il muro dei 10 secondi. Il grande favorito della vigilia sembra essere lo statunitense Fred Kerley. Il vice campione olimpico ha corso un mirabolante 9.76 ai Trials e in più occasioni ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)cercherà il colpaccio ai2022 dileggera, in programma a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nel corso di questa annata agonistica e si presenterà sui blocchi di partenza con tantissimi punti di domanda, ma con il desiderio di fare saltare il banco e di regalarsi una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo. Quali saranno glidel velocista lombardo? La concorrenza è semplicemente spietata, anche perché nel corso di questa stagione ben 24 uomini sono scesi sotto il muro dei 10 secondi. Il grandedella vigilia sembra essere lo statunitense Fred. Il vice campione olimpico ha corso un mirabolante 9.76 ai Trials e in più occasioni ha ...

