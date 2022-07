Atalanta | Marino | “Sono convinto che faremo bene | c’è entusiasmo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Che mi aspetto dalla nuova stagione? Mi aspetto quello che sta succedendo, ovvero tanta passione e, lo dicono i numeri della campagna abbonamenti. Siamo curiosi di vedere l’sul campo, io per primo. C’è tanta voglia di calcio.che la squadra c’è e farà”. Lo ha detto il direttore generale dell’, Umberto, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro della Dea in vista della nuova stagione: “Ederson?contentissimo per il suo arrivo, l’ha fatto un grande investimento. La famiglia Percassi ci crede tanto, bravissima l’. Da gennaio in poi ha fatto un ottimo campionato”. SportFace.