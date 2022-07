Pubblicità

sportli26181512 : Atalanta, il d.g. Marino: 'Faremo bene, Ederson è un grande investimento': Atalanta, il d.g. Marino: 'Faremo bene,… - Gazzetta_it : Atalanta, il d.g. Marino: 'Faremo bene, Ederson è un grande investimento' - Atalantinicom : #Atalanta - Conferenza stampa Umberto Marino 7/... - lacittanews : BERGAMO - 'Aspettative per la nuova stagione? Mi attendo quanto sta succedendo: tanta passione ed entusiasmo, a dir… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Atalanta, il dg Marino: “La Dea c’è e farà bene. Ederson grande investimento” -

"La squadra c'è: farà bene, abbiamo dei valori e tanta voglia di partire". C'è ottimismo nelle parole del d.g. dell'Umbertoalla presentazione del ritiro nerazzurro che dopo tre anni ritrova Clusone, nell'alta Val Seriana dove l'si ritroverà da domani al 16 luglio. Alla conferenza di ...Le parole di Umberto, direttore generale dell': "Siamo curiosi di vedere l'sul campo, io per primo" Il direttore generale dell', Umberto, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del ritiro. Di seguito le sue parole. PROSSIMA STAGIONE - "Che mi aspetto dalla nuova stagione Mi aspetto quello che sta ...Il direttore generale: "Aspettative per la nuova stagione Quanto sta succedendo: tanta passione ed entusiasmo" ...Ederson riparte dall'Atalanta. Dopo la positiva parentesi alla Salernitana, il centrocampista brasiliano classe 1999 è sbarcato ufficialmente alla Dea. Per la gioia in primis del dg orobico Marino che ...