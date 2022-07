Assurda sentenza su uno stupro: “Lei lasciò aperta la porta del bagno, lui non si fece sfuggire l’occasione” (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci risiamo: lo stupro viene giustificato con la scusa dell’assioma secondo cui “lei ci stava”. Aveva dato segnali “incoraggianti”. E’ accaduto per una violenza sessuale in un locale del centro di Torino che in prima istanza era stata come tale riconosciuta. Prima che la Corte d’Appello rovesciasse la sentenza con queste motivazioni: «Non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi porgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a osare. Invito che l’uomo non si fece ripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico». E così la condanna in primo grado con rito abbreviato (2 anni, 2 mesi e 20 giorni), come da richiesta del pm ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci risiamo: loviene giustificato con la scusa dell’assioma secondo cui “lei ci stava”. Aveva dato segnali “incoraggianti”. E’ accaduto per una violenza sessuale in un locale del centro di Torino che in prima istanza era stata come tale riconosciuta. Prima che la Corte d’Appello rovesciasse lacon queste motivazioni: «Non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in, facendosi porgere i fazzoletti, tenendo lasocchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito a osare. Invito che l’uomo non siripetere, ma che poi la ragazza non seppe gestire, poiché un po’ sbronza e assalita dal panico». E così la condanna in primo grado con rito abbreviato (2 anni, 2 mesi e 20 giorni), come da richiesta del pm ...

