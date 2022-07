Assobibe: scarsità Co2 per imprese bevande, a rischio stagione estiva (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Numerose aziende produttrici di bevande, in particolare le pmi, hanno difficoltà a reperire Co2 sul mercato. A lanciare l’allarme è Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia. La scarsa disponibilità di questa fondamentale materia prima – spiega l’associazione – è un ulteriore effetto dell’aumento dei costi dell’energia e delle difficoltà di trasporto. Ciò si aggiunge ai costi di energia, plastica, alluminio, cartone e vetro che sono da mesi fuori controllo, mettendo a rischio la stagione estiva per molti operatori. Tra qualche mese arriverà anche la ‘sugar tax’ che, con un incremento della fiscalità medio del 28%, rappresenta un ulteriore limite alla sostenibilità economica delle imprese del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Numerose aziende produttrici di, in particolare le pmi, hanno difficoltà a reperire Co2 sul mercato. A lanciare l’allarme è, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori dianalcoliche in Italia. La scarsa disponibilità di questa fondamentale materia prima – spiega l’associazione – è un ulteriore effetto dell’aumento dei costi dell’energia e delle difficoltà di trasporto. Ciò si aggiunge ai costi di energia, plastica, alluminio, cartone e vetro che sono da mesi fuori controllo, mettendo alaper molti operatori. Tra qualche mese arriverà anche la ‘sugar tax’ che, con un incremento della fiscalità medio del 28%, rappresenta un ulteriore limite alla sostenibilità economica delledel ...

