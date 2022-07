Ascolti tv, il ritorno di Superquark doppia L’Ora: la fiction di Canale 5 chiude malissimo (Di giovedì 7 luglio 2022) Un vero peccato. Già perchè la fiction di Canale 5 L’Ora-Inchiostro contro piombo, non meritava la pessima fine che ha fatto. La rete, che probabilmente non ha mai creduto in questo prodotto, ha deciso di mandare in onda la fiction in estate, condannando L’Ora a degli Ascolti che definire flop, è anche poco. Purtroppo la fiction con Claudio Santamaria che raccontava la storia di un gruppo di coraggiosi giornalisti siciliani che hanno perso la vita e rischiato tutto pur di parlare di mafia e di svelare intrighi e malefatte dei corrotti, non ha conquistato il pubblico. Ieri, 6 luglio 2022, l’ultima puntata in onda su Canale 5, ultima puntata che non ha superato neppure il milione di spettatori. Un brutto risultato che non premia l’ottimo lavoro anche di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 luglio 2022) Un vero peccato. Già perchè ladi-Inchiostro contro piombo, non meritava la pessima fine che ha fatto. La rete, che probabilmente non ha mai creduto in questo prodotto, ha deciso di mandare in onda lain estate, condannandoa degliche definire flop, è anche poco. Purtroppo lacon Claudio Santamaria che raccontava la storia di un gruppo di coraggiosi giornalisti siciliani che hanno perso la vita e rischiato tutto pur di parlare di mafia e di svelare intrighi e malefatte dei corrotti, non ha conquistato il pubblico. Ieri, 6 luglio 2022, l’ultima puntata in onda su5, ultima puntata che non ha superato neppure il milione di spettatori. Un brutto risultato che non premia l’ottimo lavoro anche di ...

